Apple żegna się z bilionem dolarów. Najgorsze dwa giełdowe dni od 2013 roku

Wyprzedaż akcji dotknęła dostawców Apple w Japonii, na Tajwanie i w Chinach. Japan Display straciło 4 proc., a TDK Corp 2 proc. Producent kamer do smartfonów, tajwański Largan Precision Co Ltd stracił 7 proc. Podobnie jak hong-kongski dostawca komponentów akustycznych AAC Technologies Holdings Inc. i chiński Sunny Optical Technology Group Co. Spadek 6 proc. dotknął też południowokoreańskich Samsung Electro-Mechanics Co Ltd i LG Innotek Co Ltd.