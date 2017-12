Banki będą zamykać konta za handel bitcoinami? Klient BZ WBK dostał wypowiedzenie

Fot. Patryk Skrzat / WP.PL Skan wypowiedzenia umowy rachunku bankowego, jaki dostał jeden z klientów BZ WBK.

Choć bitcoiny budzą wielkie kontrowersje i wiele instytucji w Polsce ostrzega przez kupowaniem kryptowalut, nie są one prawnie zakazane. Mimo tego BZ WBK jednemu z klientów zamknął konto. Skan wypowiedzenia umowy trafił do internetu. Czy takie pisma dostaną kolejni klienci? Konsultanci banku sami nie wiedzą, jaka jest polityka banku w tej sprawie.

Walka instytucji finansowych z bitcoinem wchodzi w nowy etap. Okazuje się, że za handel kryptowalutą banki mogą zamykać konta klientów. O takim przypadku poinformował jeden z użytkowników popularnego serwisu społecznościowego, któremu BZ WBK przesłał pismo z wypowiedzeniem umowy.

Oddział BZ WBK ze Zduńskiej Woli powołał się na regulamin, w którym jest mowa o tym, że w przypadku wykorzystywania rachunku bankowego dla celów niezgodnych z przepisami prawa, może taką umowę wypowiedzieć. W uzasadnieniu wskazano, że obrót bitcoinami nie jest jednoznacznie objęty przepisami polskiego prawa.

źródło: wykop.pl

Zwróciliśmy się do centrali banku z zapytaniem o to, czy teraz taka restrykcyjna polityka w odniesieniu do bitcoinów będzie stosowana wobec wszystkich klientów bez wyjątku, czy jest to tylko autonomiczna decyzja jednego z oddziałów. Do momentu publikacji BZ WBK nie przedstawił nam swojego oficjalnego stanowiska.

Próba kontaktu telefonicznego z konkretnym oddziałem jest niemożliwa, bo rozmowy kierowane są na centralną infolinię. Co ciekawe, dwóch różnych konsultantów udzieliło nam skrajnie różnych odpowiedzi na pytanie, czy za kupno bitcoinów z pieniędzy na rachunku banku grozi nam zamknięciem konta.

Pierwszy z naszych rozmówców wskazał, że przeglądając regulamin rachunków nie ma w nich wzmianki o bitcoinach i możliwości wypowiedzenia umowy z tego tytułu. Konsultant wskazał, że jeszcze nie spotkał się z takim przypadkiem, a jedynie zdarzało się, że BZ WBK kontaktował się z klientami weryfikując, czy transakcje kryptowalutą są z woli klienta, czy być może są wynikiem np. włamania na konto.

Drugi z konsultantów bez wahania wskazał, że ze względu na "ostatnie zmiany w prawie bankowym" handel bitcoinem jest niedozwolony (co nie jest prawdą - przyp. red.). W związku z tym BZ WBK ma pełne prawo wypowiadać umowy z klientami, którzy zawierają za pośrednictwem konta bankowego transakcje na kryptowalucie.

Banki nie kryją niechęci do bitcoinów

Negatywny stosunek banków do kryptowalut nie jest niczym zaskakującym. O bezpieczeństwie takich inwestycji rozmawialiśmy ostatnio z Brunonem Bartkiewiczem, prezesem ING Banku Śląskiego, który ostrzegał, że bitcoin to spekulacyjna bańka.

Prezes ING ostrzega przed kryptowalutami. "To niebezpieczne"

Podczas jednej z niedawnych komisji sejmowych bitcoinowi poświęcono długą dyskusję. W niej padły m.in. słowa o możliwość zakazania inwestowania w cyfrową walutę. Taki głos w sprawie zabrał prezes Związku Banków Polskich.



- Sądzę, że w ciągu kilku miesięcy powinna być podjęta czy wypracowana decyzja, pewnie z udziałem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w sprawie tego, czy wystarczą same ostrzeżenia. Być może powinna być decyzja zakazująca - mówił w trakcie debaty na komisji w Sejmie Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. Jednocześnie podkreślił, że na tę chwilę ograniczyłby się jedynie do informowania ludzi i ostrzegania ich przed ryzykami związanymi z bitcoinem.

- Dynamika procesów w obszarze kryptowalut jest tak gwałtowna i następuje w tak krótkim czasie, że wszystkie doświadczenia z innych rynków, dotyczące tworzenia się pewnych zjawisk spekulacyjnych i niebezpiecznych pokazują, że ta dynamika jest po prostu zbyt duża, żeby nie doszło do możliwości gwałtownych korekt. Dlatego też byłbym za tym, żeby sprawę bardzo dokładnie monitorować i za kilka miesięcy powrócić do tej kwestii, gdyby okazało się to uzasadnione - wskazał Pietraszkiewicz.

"Uważaj na kryptowaluty!"

Krytyki nie kryją też Narodowy Bank Polski i Komisja Nadzoru Finansowego, które wystartowały z kampanią informacyjną. Instytucje ostrzegają przed ryzykiem związanym z inwestowaniem w "waluty" wirtualne, wskazują m.in., że "niektóre oferowane formy inwestowania mogą mieć charakter piramidy finansowej".

"Waluty wirtualne nie są emitowane ani gwarantowane przez NBP, nie są prawnym środkiem płatniczym ani walutą, nie mogą być wykorzystane do spłaty zobowiązań podatkowych i nie spełniają kryterium powszechnej akceptowalności w punktach handlowo-usługowych" - ostrzegają NBP i KNF, które uruchomiły specjalną stronę internetową uwazajnakrypotwaluty.pl.

Na stronie kampanii można znaleźć materiały informacyjne, które tłumaczą czym są tak naprawdę kryptowaluty i jakie są związane z nimi ryzyka. NBP i KNF próbują też obalić mity związane z bitcoinem. Choć nie tylko przed nim ostrzegają. Mowa także o litecoin, ether i wielu podobnych tworach, działających na tej samej zasadzie.