Sytuacja giełdowa Ciechu stabilizuje się. Inwestorzy już ochłonęli

Fot. Reporter Poland Ciech na początku tygodnia jest w centrum zainteresowania inwestorów giełdowych.

Kulczykowie mogą odetchnąć z ulgą. Wycena należącego do nich Ciechu nie spada już. To jednak nie koniec zamieszania wokół dawnej spółki Skarbu Państwa. Na wtorek zaplanowano kolejne przesłuchania dotyczące prywatyzacji sprzed lat.

Poniedziałkową sesję giełdową zdominowały informacje na temat chemicznej spółki Ciech. Firma, należąca obecnie do rodziny Kulczyków, którzy kilka lat temu odkupili w niej udziały od Skarbu Państwa, znalazła się w centrum wydarzeń. Wszystko przez zatrzymanie sześciu osób powiązanych z prywatyzacją.

Akcje Ciechu na giełdzie w Warszawie spadały w poniedziałek po południu nawet 3,5 proc. Przez to w najgorszym momencie majątek Kulczyków uszczuplił się o blisko 57 mln zł.

Inwestorzy dosyć szybko zrozumieli, że sprawa raczej dotyczy przeszłości i nie powinna mieć bezpośredniego wpływu na obecną działalność spółki. Z tego względu notowania akcji lekko odrabiały straty, by na koniec dnia straty ograniczyły się do 2,26 proc.

Jedynie w pierwszych minutach wtorkowej sesji notowania Ciechu wyraźniej traciły. Spadki dochodziły do 0,8 proc. O godzinie 9:30 straty te zostały jednak odrobione, a kurs nawet lekko wyszedł nad kreskę o 0,25 proc.

To oznacza, że na giełdzie emocje już opadły. Większego znaczenia inwestorów nie mają już najnowsze informacje, że wszystkie sześć osób zatrzymanych w poniedziałek w związku z prywatyzacją Ciechu usłyszało zarzuty. Na wtorek zaplanowano dalsze przesłuchania. Będzie też decyzja w sprawie środków zapobiegawczych wobec podejrzanych.

W 2014 roku należąca do imperium Jana Kulczyka spółka KI Chemistry ogłosiła wezwanie do sprzedaży 66 proc. akcji Ciechu. Oferowała 29,5 zł za akcję. Po dwóch miesiącach podniosła cenę do 31 zł. Na wezwanie odpowiedział Skarb Państwa i OFE PZU Złota Jesień. Transakcję sfinalizowano w czerwcu 2014 roku. Łącznie Skarb Państwa dostał z prywatyzacji 619 mln zł.

