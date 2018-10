Wniosek o odwołanie Zuckerberga. Akcje Facebook'a straciły za dużo przez skandale

Stanowe fundusze z Illinois, Rhode Island, Pensylwanii i Nowego Jorku podpisały wniosek. Nadzorują pieniądze m.in. funduszy emerytalnych i dołączyły do inicjatywy Trillium Asset Management.

Podobny wniosek został już odrzucony w ubiegłym roku. Przewaga Zuckerberga w akcjonariacie sprawia, że trzeba było wówczas traktować to jako symboliczny gest - podaje agencja Reuters.

Seth Magaziner, stanowy skarbnik z Rhode Island twierdzi, że obecny wniosek jest wart podpisania, między innymi jako sposób na zwrócenie uwagi na problemy Facebook'a i na to, w jaki sposób firma je rozwiązuje.

- To pozwoli nam wymusić dyskusję na corocznym spotkaniu akcjonariuszy, jak i dyskusję wśród opinii publicznej - powiedział Reuters'owi.

W ubiegłym roku trzy spośród czterech funduszy publicznych poparło rezolucję. Obecna rezolucja przewiduje utworzenie niezależnego stanowiska w zarządzie firmy, odpowiedzialnego za niedopatrzenia - co jest standardową praktyką w wielu dużych firmach.

Skandale Facebook'a

Stanowy skarbnik z Illinois, Michael Frerichs argumentuje, że choć niezależny członek zarządu do spraw niedopatrzeń mógłby nie uchronić firmy przed wszystkimi z tych problemów, to z pewnością dzięki takiej osobie miałyby one mniejszy wpływ na akcje spółki.