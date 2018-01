Akcje na GPW najdroższe w historii. WIG bije rekord z 2007 roku

Fot. AP/FOTOLINK/East News Od grudnia notowania giełdowe niemal nieprzerwanie pną się do góry.

Świetna passa warszawskiej giełdy trwa. We wtorek padł rekord wszech czasów - indeks WIG, grupujący wszystkie liczące się spółki na GPW, o ponad 100 pkt przebił wynik sprzed ponad 10 lat. Od początku stycznia inwestorzy na akcjach mogli zarobić średnio blisko 10 proc.

Rok 2017 był najlepszy dla warszawskiej giełdy od 5 lat - notowania akcji poszły do góry o ponad 20 proc. Pierwsze dni nowego roku przynoszą kontynuację świetnych nastrojów inwestorów, dzięki czemu indeks WIG we wtorek pobił rekord wszech czasów. Jego notowania przekroczyły 67 900 pkt.

Dotychczasowy szczyt notowań przypadał na lipiec 2007 roku, kiedy to WIG sięgał poziomu 67 773 pkt. Zaraz potem nastał na rynkach finansowych kryzys i w ciągu zaledwie półtora roku ceny akcji spadły o około 70 proc.

Aż 9 lat potrzeba było na odrobienie strat z bessy, która trwała niecałe 20 miesięcy.

Notowania indeksu WIG na przestrzeni ostatnich 15 lat





Na takie wyniki giełda pracowała przez kilka ostatnich lat. Hossa trwa praktycznie od kryzysowego dołka z lutego 2009 roku. Oczywiście z pewnymi mniej lub bardziej znaczącymi załamaniami. Na przestrzeni tych 9 lat WIG zyskał na wartości ponad 200 proc.

Wyjątkowo dobra passa, niemal nieprzerwanych wzrostów, utrzymuje się od początku grudnia ubiegłego roku. W tym krótkim czasie ceny akcji poszły do góry średnio o 10 proc. We wtorkowy poranek dodają do tego wyniku kolejny blisko 1 proc.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Najciekawsze fakty





Co ciekawe, poranek przynosi zwyżki cen akcji niemal wszystkich największych i najbardziej liczących się spółek z GPW (z indeksu WIG20). Jedynie notowania KGHM-u są minimalnie pod kreską. Kursy BZ WBK czy Energii idą do góry ponad 2 proc.

Nasz WIG może się pochwalić takim wzrostem wartości co najważniejsze amerykańskie indeksy. Z tą różnicą, że na Wall Street rekord za rekordem pada już od 2013 roku. Wtedy spółkom z USA udało się nadrobić straty z kryzysu sprzed dekady. Niestety polska giełda czekała na ten moment prawie 5 lat dłużej.

Najnowsze rekordy na Wall Street padły w poniedziałek, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Notowania amerykańskiego indeksu S&P500 z ostatnich 15 lat