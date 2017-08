Warszawska giełda na 10-letnich szczytach. O krok od rekordu wszech czasów

Fot. Andrzej Cynka/ East News Byk jest dla giełd symbolem wzrostów cen akcji, na które czekają inwestorzy.

Największe spółki z GPW zdeklasowały konkurentów z Europy. Za nami najlepsza od miesięcy sesja giełdowa, która wywindowała notowania indeksu WIG do najwyższego poziomu od 10 lat. Już tylko krok dzieli nas od rekordu wszech czasów. A zdaniem ekonomistów wzrosty cen akcji mogą być kontynuowane.

Ostatnia sesja na warszawskiej giełdzie przyniosła największe wzrosty cen akcji od 4 miesięcy. Indeks WIG, grupujący kilkaset najważniejszych spółek notowanych na GPW, poszedł w górę o 1,9 proc. Tym samym zdeklasował wszystkie największe giełdy w Europie, które zyskiwały w czwartek maksymalnie 1 proc.

Dzięki zaskakująco mocnym wzrostom indeks WIG przyjął wartość 63 886 pkt. Tak wysoko on, jak i ceny akcji spółek, nie były od blisko 10 lat. Po raz ostatni na tym poziomie znajdował się na początku listopada 2007 r., a więc w szczycie hossy, którą zakończył największy kryzys finansowy XXI wieku.

Notowania indeksu WIG po 2000 roku





- Tak dobrej sesji na giełdzie w Warszawie dawno nie oglądaliśmy. Akcje są najdroższe od dekady. Do historycznego rekordy brakuje niespełna 7 proc. Dobrze spisał się też złoty, który umocnił się do głównych walut - komentuje sytuację Marcin Kiepas, analityk rynkowy.

Świetny wynik indeksu WIG to zasługa przede wszystkim dwudziestki największych spółek zgrupowanych w WIG20. Tu wzrosty na czwartkowej sesji były jeszcze większe - przekroczyły 2,7 proc.

- To najwyższe zamknięcie od dwóch lat. W przypadku obu indeksów wzrostom towarzyszyły wyższe obroty, co sugeruje duże prawdopodobieństwo kontynuacji zwyżek w kolejnych dniach. Realny staje się więc scenariusz powrotu indeksu WIG do 67772,9 pkt, czyli do historycznego rekordy z lipca 2007 r. - podkreśla Kiepas.

Warszawska giełda skończyła 25 lat

- Najlepiej zaprezentowały się spółki paliwowe, które wcześniej opublikowały wyniki i można je ocenić pozytywnie. Dobrze radziły sobie spółki energetyczne, które były gwiazdą notowań w ostatnim czasie i w czwartek kontynuowały dobrą passę - relacjonuje sytuację wśród największych giełdowych spółek Łukasz Bugaj, analityk Domu Maklerskiego BOŚ.

- Brakującym elementem we wzrostach początkowo były banki, ale po południu się to zmieniło i ten pokiereszowany ostatnimi czasy sektor dołączył do wzrostów. W praktyce na czwartkowej sesji wzrosły akcji prawie wszystkich dużych spółek. Jedynie Eurocash stracił na wartości, ale wynikało to z potrzeby korekty po ostatnich większych wzrostach - zauważa Bugaj.

Czwartkowe notowania spółek z indeksu WIG20 spółka zmiana ceny akcji (w %)

cena akcji (zł)

spółka zmiana ceny akcji (w %)

cena akcji (zł)

Lotos +5,72 57,51 Orange Polska +2,09 5,86 PKN Orlen +4,83 114,05 PZU +2,08 46,7 BZ WBK +4,82 375,95 Pekao +2,04 125 LPP +3,79 7910 Energa +2,01 14,23 Tauron +3,57 4,06 PKO BP +1,99 35,79 PGNIG +3,24 6,7 Alior Bank +1,84 63,54 mBank +2,99 433,7 PGE +1,76 14,49 Cyfrowy Polsat +2,65 27,1 KGHM +1,1 123,55 CCC +2,49 254,95 Asseco Poland +1,08 44,8 Jastrzębska Spółka Węglowa +2,11 100,5 Eurocash -1,69 36 źródło: money.pl

Skąd taka fala optymizmu wśród inwestorów z warszawskiej giełdy?

- Dla inwestorów w kraju mogą mieć znaczenie dwie kwestie - wskazuje Michał Dąbrowski, analityk XTB. - Pierwszą z nich jest przygotowywany projekt dotyczący reformy OFE, który według prasowych doniesień powinien być bardziej przychylny rynkowi kapitałowemu, niż się wstępnie obawiano. Według obecnych spekulacji w rękach instytucji rynku kapitałowego miałoby pozostać 75 proc. z kwoty ponad 177 mld zł trzymanych obecnie przez OFE.

Według Dąbrowskiego, do tego dochodzi jeszcze dosyć optymistyczny zarys budżetu na przyszły rok. - Choć kondycja finansów publicznych jest daleka od dobrej, to powinno dojść do jej poprawy - sugeruje analityk.

Eksperci jednym głosem wskazują, że w piątek uwaga rynków finansowych przede wszystkim będzie skoncentrowana na doniesieniach z Jackson Hole, gdzie odbywa się coroczne sympozjum ekonomiczne z udziałem bankierów centralnych. Inwestorzy będą wsłuchiwać się w wystąpienia Janet Yellen (godz. 16:00) i Mario Draghiego (godz. 21:00). I to właśnie sygnały płynące z banków centralnych powinny zdecydować o nastrojach.