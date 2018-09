Amerykanie najszczęśliwsi w tym stuleciu. Trump ma się czym chwalić

Prezydent USA nie posiada się z radości. Miernik zaufania konsumentów we wrześniu wyszedł na poziomy bliskie historycznym rekordom. Radykalne cięcie podatków sprawiło, że ludzie czują się tak pewnie na rynku, jak prawie nigdy.

Indeks zaufania konsumentów publikowany przez organizację Conference Board to jeden z najbardziej renomowanych wskaźników pokazujących kondycję gospodarki USA. We wtorek podano wskazanie, które zdecydował się skomentować sam prezydent Trump.

Consumer confidence hits an 18 year high, close to breaking the all-time record. A big jump from last 8 years. People are excited about the USA again! We are getting Bigger and Richer and Stronger. WAY MORE TO GO!