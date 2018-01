Najlepszy PKB Niemiec od sześciu lat. Brak rządu nie przeszkadza gospodarce

Fot. AP/EAST NEWS Choć Angela Merkel nie może sklecić koalicji rządowej. Gospodarka się tym nie przejęła, a PKB przyśpieszył

Kanclerz Angela Merkel może jeszcze pomyśleć, że jest niepotrzebna. Choć nieskuteczne próby zlepienia większości dla rządu trwają już od września ubiegłego roku, to gospodarka w ogóle się tym nie przejmuje.

Wzrost gospodarczy Niemiec w 2017 r. przyspieszył. W ciągu roku PKB naszego najważniejszego partnera w handlu zagranicznym poszedł w górę o 2,2 proc. - wynika z wstępnych szacunków Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis). Oznacza to znaczną poprawę dynamiki gospodarki w porównaniu z 2016 r., kiedy było 1,9 proc. proc wzrostu PKB.

Tak dobrze nie było od 2011 roku, gdy gospodarka jeszcze odbijała zjazd z czasu światowego kryzysu finansowego. A ekonomiści spodziewali się, że w 2017 roku będzie jeszcze lepiej - prognozy mówiły o 2,4 proc. wzrostu.

Rząd mniejszościowy?

Z danych widać, że gospodarce w ogóle nie przeszkadzają ciągnące się w nieskończoność rozmowy Angeli Merkel w sprawie sformowania koalicji rządowej. Od wyborów we wrześniu prowadzone są rozmowy, ale kolejni potencjalni koalicjanci stawiają warunki, których nie są w stanie przyjąć chadecy z CDU/CSU.

Obecnie Merkel rozmawia z lewicową SPD, z którą już rządziła wspólnie w latach 2013-2017. W czwartek 11 stycznia jest końcowy dzień wyznaczony na formalne negocjacje.

Kryzys polityczny w Niemczech





Jeśli się nie powiodą, jako potencjalne rozwiązania wskazuje się rząd mniejszościowy, lub rozpisanie nowych wyborów. Żadna z tych opcji nie zostanie z pewnością przyjęta dobrze przez rynki finansowe, ale niekoniecznie musi oznaczać spowolnienie gospodarki.

Szef SPD, Martin Schmidt stawia na budowę stanów zjednoczonych Europy do 2025 roku, co nie jest do przyjęcia przez konserwatywną część CDU/CSU. Wskazują, że taki krok obciąży niemieckich podatników większymi opłatami na UE.

Uczestnicy negocjacji oceniają jednak rozmowy jako dobre - podaje agencja Reuters. 21 stycznia odbędzie się jednak głosowanie w SPD, czy przyjąć ofertę koalicjanta i to rozstrzygnie sprawę.

Wielu członków SPD jest w opozycji względem dołączania do rządu, wskazując, że poprzednia koalicja z chadekami doprowadziła do najgorszego wyniku wyborczego SPD od 1949 roku.

Eksport i przemysł dają napęd

Duży wpływ na poprawę wskaźników miał handel zagraniczny. Jak podawaliśmy w środę, eksport naszego zachodniego sąsiada w listopadzie ub.r. rósł w tempie niewidzianym od równo trzech lat - 4,1 proc. wzrostu w porównaniu z październikiem. W ostatnich pięciu latach taka dynamika zdarzyła się tylko w dwóch miesiącach.

Co więcej, niebywałego rozpędu nabrała niemiecka produkcja przemysłowa. W listopadzie rosła o 3,4 proc. rok do roku - najszybciej od września 2011 roku. W ostatnim ćwierćwieczu lepszą dynamikę udało się osiągnąć zaledwie w czterech miesiącach.