Kto kupił akcje Stelmetu przed debiutem, ma już 30 proc. straty. Funt uderzył w wyniki spółki

Fot. Andrzej Cynka/ East News

Bardzo słabo wyglądają we wtorek notowania zielonogórskiej spółki Stelmet na warszawskiej giełdzie. Ubiegłoroczny debiutant traci od rana około 6 proc. Tak inwestorzy zareagowali na kiepskie wyniki spółki.

Producent drewnianych elementów do ogrodów podał we wstępnych wynikach, że w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2016/2017 zarobił 23,17 mln zł (skonsolidowany zysk netto) wobec 47,16 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Oznacza to spadek o połowę.

Według raportu spółki skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 424,71 mln zł wobec 456,2 mln zł rok wcześniej.

Zobacz także: Najnowsze trendy w bankowości

Spółka wyjaśnia, że jednym z głównych powodów tak wyraźnego pogorszenia wyników jest spadek wartości funta brytyjskiego wobec złotego. Wielka Brytania jest jednym z rynków eksportowych Stelmetu - tymczasem poza niekorzystną zmianą kursu walutowego można było zauważyć również spadek sprzedaży na rynek brytyjski w ujęciu wolumenowym.

"Jednocześnie, narastająco za trzy kwartały bieżącego roku obrotowego sprzedaż drewnianej architektury ogrodowej realizowana przez Grupę Stelmet na głównych rynkach Europy kontynentalnej wzrosła w ujęciu wolumenowym" - czytamy w raporcie.

Ostateczne wyniki finansowe zostaną opublikowane 28 sierpnia.

Zielonogórski Stelmet zadebiutował na warszawskiej giełdzie w październiku ubiegłego roku. Jego oferta publiczna była warta 182 mln zł i cieszyła się bardzo dużym powodzeniem wśród inwestorów indywidualnych - ich zlecenia trzeba było zredukować o 86 proc., co oznacza, że każdy mógł kupić tylko 14 akcji na każdych 100 z zapisu.

Inwestorzy indywidualni na razie mogą jednak czuć się zawiedzeni. Płacili 31 zł za jedną akcję. Kto miał szczęście, sprzedał je za najwyższą dotychczas cenę 32,70 zł (+5,5 proc.). Później jednak kurs zaczął ostro spadać i obecnie cena akcji waha się w okolicach 21,70 zł. Oznacza to spadek rzędu 30 proc. wobec ceny emisyjnej.

Kurs akcji Stelmetu od początku 2017 roku