ABC Data tłumaczy się z kontroli skarbówki. Firma traci na wartości 60 mln zł

Fot. Artur Zawadzki/REPORTER Ilona Weiss, prezes ABC Data, na otwarciu pierwszego salonu Xiaomi

Spółka ABC Data zaskoczyła wszystkich słabymi wynikami. Jedną z przyczyn jest rozliczenie zaległego podatku VAT za 2014 rok. Problem w tym, że fakt ten władzom firmy był znany kilka miesięcy temu, ale tylko im. Inwestorzy sugerują zatajenie informacji, a efektem tego jest spadek wartości firmy o 60 mln zł.

Jeden z największych polskich dystrybutorów sprzętu IT, który był pierwszym oficjalnym partnerem Xiaomi w Unii Europejskiej, musi mierzyć się z poważnym kryzysem zaufania wśród inwestorów. Od momentu publikacji raportu finansowego jego akcje notowane na warszawskiej giełdzie niespodziewanie poleciały w dół.

W tym tygodniu jedna akcja spółki ABC Data była wyceniana nawet poniżej złotówki, na poziomie zaledwie 95 groszy. Niżej nie były nigdy w historii. W piątek cały biznes ABC Data giełdowi gracze wyceniali na około 130 mln zł, a jeszcze dwa tygodnie temu kapitalizacja przekraczała 190 mln zł. To oznacza utratę blisko jednej trzeciej wartości.

Notowania ABC Data nie mogą się odbić od dna





Skąd taka reakcja inwestorów? Już na pierwszy rzut oka widać, że nie takich wyników się spodziewali. Spółka od kwietnia do czerwca nie wypracowała ani złotówki zysku netto. Miała za to aż 9,5 mln zł straty. To pierwszy kwartał z ujemnym wynikiem od czasu, gdy dystrybutor jest na giełdzie, a więc od 2010 roku.

Takim obrotem spraw zaskoczeni byli analitycy domów maklerskich. Ci ankietowani przez PAP spodziewali się 4,5-6,9 mln zł zysku netto.

W raporcie finansowym władze ABC Data tłumaczyły słabe wyniki zdarzeniami jednorazowymi, sugerując, że nie jest to problem bieżącej działalności i że to tylko chwilowa trudność. Spółka wskazała na niekorzystny wpływ zmiany kursów walutowych, wysoki punkt odniesienia dla wyników, które w 2017 roku uwzględniały wygraną w sporze sądowym oraz - co być może najbardziej zaniepokoiło inwestorów - korektę w podatku VAT za drugi kwartał 2014 roku.

Czytaj więcej: Alibaba Cloud nawiązuje współpracę z polską firmą. Cel: rynki wschodnioeuropejskie

Okazało się, że kontrola skarbówki wykryła nieprawidłowości w rozliczeniach podatku od towarów i usług. Urzędnicy zakwestionowali prawo do odliczenia VAT w kwocie ponad 4,6 mln zł. Razem z odsetkami za 4 lata wyszło do zapłaty prawie 6 mln zł.

Inwestorzy nic nie wiedzieli

Sam fakt kontroli skarbówki w spółkach giełdowych i kwestionowanie rozliczeń sprzed lat nie jest ostatnio niczym nadzwyczajnym. Kontrowersje wzbudza jednak fakt, że o prowadzonej w spółce kontroli władze ABC Data informowały w lipcu, ale wtedy do opinii publicznej został przekazany komunikat, że urzędnicy nie stwierdzili nieprawidłowości i w związku z tym brak jest jakichkolwiek konsekwencji podatkowych.

Na możliwość wprowadzenia w błąd inwestorów zwróciło uwagę Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, które o sprawie zawiadomiło także Komisję Nadzoru Finansowego. W zawiadomieniu SII wskazało na "uzasadnione podejrzenie naruszenia obowiązków informacyjnych, w szczególności dotyczących ujawniania informacji poufnych, celem zweryfikowania rzetelności prowadzonej przez spółkę polityki informacyjnej".

Nie tylko oficjalny komunikat z lipca miał wprowadzać w błąd. W tamtym czasie również prezes Ilona Weiss wypowiadając się w mediach, posługiwała się stwierdzeniem o "pozytywnym wyniku kontroli" podatkowej, co mogło sugerować, że urzędnicy skarbówki nie odkryli żadnych nieprawidłowości.

Komisja ds. VAT. Prof. Modzelewski: opinia publiczna nie jest przygotowana na to, co się za tym kryje

Spółka nie tylko nie poinformowała o wyliczonej przez urząd skarbowy kwocie podatku, ale też nie podała do publicznej wiadomości faktu uiszczenia zaległego podatku VAT wraz z odsetkami.

To nie jedyne zarzuty wobec spółki. Według SII zarząd, wiedząc że raport finansowy może być dużym negatywnym zaskoczeniem, bo prognozy analityków zakładały kilka milionów złotych zysku, powinien wcześniej opublikować wstępne wyniki. To powszechna praktyka, wynikająca także z przepisów. Zamiast tego władze ABC Data jedynie przesunęły termin publikacji raportu o dwa tygodnie.

ABC Data broni się

Jacek Barszczewski, rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego, powiedział money.pl, że urząd wyjaśnia ze spółką, dlaczego nie poinformowała inwestorów o decyzji dotyczącej zapłaty podatku VAT wraz z odsetkami, mającej związek z ustaleniami kontroli skarbowej.

Zainteresowanie KNF potwierdziły władze ABC Data, które przyznają, że oficjalne pismo w tej sprawie wpłynęło do nich 5 października. Zapewniają, że wyjaśnią wszystkie wątpliwości. Wcześniej na zarzuty kierowane bezpośrednio przez SII odpowiedziała Ilona Weiss, prezes ABC Data.

Na specjalnie zorganizowanym w piątek czacie inwestorskim zaprzeczyła wszelkim zarzutom o nieinformowanie lub wprowadzanie w błąd opinii publicznej. Prezes Weiss tłumaczy, że spółka nie informowała o nieprawidłowościach pokontrolnych, bo tak naprawdę urzędnicy "nie sformułowali wniosków i wskazań dotyczących usunięcia nieprawidłowości w spółce". Sugeruje, że korekta w podatku to dobrowolna decyzja.

"Dokonaliśmy dobrowolnej korekty deklaracji podatkowej za drugi kwartał 2014. Nie było różnicy pomiędzy kwotą należnego zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za przedmiotowy okres ustalonego w trakcie postępowania kontrolnego oraz kwotą podatku od towarów i usług zapłaconą przez spółkę do daty sporządzenia wyniku kontroli. Tym samym wynik kontroli nie nakładał na spółkę zobowiązania podatkowego z powyższego tytułu i w tym zakresie był pozytywny" - podkreśla prezes ABC Data.

Prezes Weiss przekonuje również, że inwestorzy nie powinni przykładać wielkiej wagi do rozliczenia. Wylicza, że cały podatek VAT naliczony w ramach transakcji za 2014 rok wyniósł ponad 1 mld 168 mln zł. Przy tym 6 mln zł to drobne. W tamtym czasie ABC Data miała także otrzymać zwrot VAT w wysokości 58 mln zł.

Czytaj więcej: Czwarty kwartał zdecyduje o całokształcie tegorocznych wyników

Na sugestię o konieczności wcześniejszej publikacji wstępnych wyników finansowych prezes ABC Data odpowiada, że w tym konkretnym przypadku nie spełniałoby to swojej funkcji. Powołuje się przy tym na konsultacje z zewnętrznymi doradcami oraz nowym audytorem.

Piątkowe notowania akcji ABC Data mogą sugerować, że prezes Weiss nie do końca rozwiała wątpliwości inwestorów. Około godziny 16:00 kurs akcji był na tym samym poziomie co dzień wcześniej. Nie widać żadnego zrywu do odrabiania strat z poprzednich dni.

Teraz inwestorzy czekają na oficjalny komentarz KNF, która może albo potwierdzić słuszność wyjaśnień spółki, albo przychylić się do zastrzeżeń SII i ewentualnie wyciągnąć konsekwencje. To ważne także w szerszym kontekście, bo podobne zarzuty nierzadko kierowane są wobec innych spółek giełdowych, które bywają oszczędne w komunikatach przekazywanych publicznie.

Piątkowe notowania akcji ABC Data





Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl