Wall Street nadrabia straty. Wzrosty po środowym krachu

Tąpnięcie na Wall Street w czwartek to był największy jednodniowy spadek indeksów od siedmiu lat . Zarazem notowania zeszły poniżej wartości z końca ubiegłego roku. Mogło to oznaczać, że mimo radykalnej obniżki podatków, inwestorów przestał obchodzić wzrost zysków i postanowili realizować kilkuletnie zyski.

To co się dzieje w środę można potraktować jako odreagowanie zbyt dużej przeceny. Dow Jones Industrial i S&P 500 rosną po 0,6 proc. po otwarciu sesji, a indeks spółek technologicznych Nasdaq o 1,2 proc. Tym samym nadrobiona została część strat. Przypomnijmy - w środę Nasdaq spadł o aż 4,4 proc.

Zobacz też: Decyzja FTSE Russell. PKO BP należy do tej samej kategorii, co Apple czy Microsoft

Dzień później wzrosty napędzają najwięksi wcześniejsi spadkowicze. Microsoft zyskuje aż 4,1 proc. i do nadrobienia strat z ostatniego tygodnia brakuje tylko 1,8 proc. To skutek informacji o przekroczeniu wynikami za trzeci kwartał prognoz analityków. Głównie dzięki dobrej sprzedaży programu Azure do chmury internetowej oraz pakietu Office 365.