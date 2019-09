Wiceprezes Grupy Lotos: Wybór strategicznej opcji inwestycyjnej do końca roku

"Naszą ambicją jest do końca tego roku podjąć decyzję kierunkową co do wyboru jednej z czterech opcji inwestycyjnych zapowiedzianych w strategii. Do ostatecznej decyzji [FID - Final Investment Decision] będzie jeszcze potrzebna organizacja finansowania i zgody korporacyjne, więc finalnie nastąpi to zapewne w I połowie 2020 roku" - powiedział Kawula w rozmowie z ISBnews w kuluarach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.