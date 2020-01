Wiceprezes Pekao: CEE może stać się technologicznym hubem w skali światowej

"Stoimy jednak przed wieloma wyzwaniami w tym zakresie. Prawie 40% polskich firm to biznesy rodzinne, które będą mierzyć się z sukcesją czy fuzjami. Jest to o tyle istotne, że duże firmy ze znaczącym kapitałem mają szansę na szybszy rozwój, dzięki większym nakładom na badania i rozwój oraz nowe technologie. Podobnie jest w przypadku ekspansji zagranicznej - większym przedsiębiorstwom jest zdecydowanie łatwiej konkurować na zagranicznych rynkach. To, czym mogą zatem konkurować małe, rodzinne firmy, które stanowią siłę napędową polskiej gospodarki, to przede wszystkim innowacyjność" - powiedział Styczyński ISBnews.