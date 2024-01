Wiceszef KGHM nie czeka na "miotłę". Sam zrezygnował

Dotychczasowy wiceszef KGHM rozstaje się ze spółką, o czym poinformowała ona we wtorek.

Rządowa "miotła" w KGHM dopiero za miesiąc

Choć usuwanie osób związanych z poprzednią władzą do niedawna szło dość ospale, to jednak po nowym roku nabrało przyspieszenia. Rządowa "miotła" nie zwalnia i kolejne spółki Skarbu Państwa ogłaszają nadzwyczajne walne zgromadzenia akcjonariuszy (NWZA), na których dojdzie do wymiany rad nadzorczych państwowych podmiotów (a te z kolei wymienią zarządy).