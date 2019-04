Wickel z SSW: Zobowiązania z tytułu VAT mogą dalej obciążać wyniki spółek

"Wynika to z obecnej polityki fiskalnej, w której skuteczność w ściąganiu VAT jest jednym z kluczowych elementów. W przypadku firm, którym zakwestionowano w przeszłości rozliczenia VAT, zobowiązania z tytułu VAT mogą obciążać wyniki również w kolejnych okresach" - wyjaśnił mecenas.

Wskazał, że informacje o problemach podatkowych mogą nakładać się na słabsze wyniki finansowe, jak to można zaobserwować w przypadku m.in. ABC Data, co powoduje, że spółka z ulubieńca inwestorów (ze względu na regularnie wypłacaną dywidendę) szybko popadła w niełaskę, co znajduje odbicie w spadającym kursie akcji.