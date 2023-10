Więcej rosyjskiej ropy w Chinach. Rosja wyprzedza Saudów

Podczas rosyjsko-chińskiego forum biznesu energetycznego, Igor Sieczin, szef Rosniefti, poinformował, że biorąc pod uwagę dane z ośmiu miesięcy 2023 roku, Rosja stała się głównym dostawcą ropy naftowej do Chin, wyprzedzając Arabię Saudyjską - pisze dzienniki "Kommiersant".

Według Sieczina, dostawy z Rosji są o 25 proc. wyższe niż przed rokiem. Eksport czarnego złota do Chin sięgnął już ponad 75 mln ton.

Sieczin podkreślił również, że w tym roku Rosja dostarczy Chinom rekordową ilość gazu - ponad 30 mld m sześc. Jest to największa ilość gazu, jaką kiedykolwiek dostarczono do Chin, co stanowi nowy, historyczny rekord - podaje "Kommiersant".

Partnerstwo na najwyższym poziomie

Podczas forum, prezydent Chin, Xi Jinping, wyraził swoje zadowolenie ze ścisłej współpracy między Chinami a Rosją w sektorze energetycznym. Zaznaczył, że przyczynia się ona do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju nie tylko dla obu krajów, ale i dla całego świata.

Prezydent Chin dodał również, że "Pekin jest gotowy do współpracy z Moskwą w celu zbudowania partnerstwa energetycznego na najwyższym poziomie".

Obroty handlowe wzrosły o niemal jedną trzecią

Jak pisaliśmy wcześniej w money.pl, w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku obroty handlowe pomiędzy Rosją a Chinami wzrosły o 29,5 proc. Ich wartość sięgnęła 176,4 mld dol. Chiny eksportowały do Rosji towary o łącznej wartości 81,4 mld dol., co oznacza wzrost o 56,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w poprzednim roku.

Doradca prezydenta Rosji, Maksym Oreszkin, określił Chiny jako kluczowego partnera handlowego dla Rosji. Prezydent Rosji, Władimir Putin, zaznaczył, że zarówno Federacja Rosyjska, jak i Chiny są zainteresowane tworzeniem nowych szlaków handlowych.

Tylko we wrześniu, obroty handlowe między tymi dwoma krajami wyniosły 21,1 mld dol. W tym samym miesiącu, Rosja dostarczyła do Chin towary o wartości 11,5 mld. dol., podczas gdy Chiny dostarczyły do Federacji Rosyjskiej towary o wartości 9,6 mld dol.

