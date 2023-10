Chiny się włączają. Chcą konferencji w sprawie "kryzysu w Izraelu i Strefie Gazy"

"Chiny wzywają do jak najszybszego zwołania międzynarodowej konferencji pokojowej" i ostrzegają, że "konflikt palestyńsko-izraelski nasila się i grozi wymknięciem się spod kontroli" - napisano w komunikacie, który cytuje agencja Reutera.

Izrael naciska na Chiny

Rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller, cytowany przez AFP, poinformował, że szef amerykańskiej dyplomacji, który przebywa w Arabii Saudyjskiej , odbył "produktywną", godzinną rozmowę ze swoim chińskim odpowiednikiem i wezwał Chiny, partnera Iranu, do wykorzystania swoich wpływów, w celu uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie.

W reakcji na atak Hamasu na Izrael z 7 października, w którym do piątku zginęło po obu stronach ok. 2700 osób, Chiny początkowo wydały ogólnikowe oświadczenie. Wezwały w nim "odpowiednie strony do zachowania spokoju, powściągliwości i natychmiastowego zakończenia działań wojennych, w celu ochrony ludności cywilnej i uniknięcia dalszego pogorszenia sytuacji".