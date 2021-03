Wielka inwestycja na półmetku. Na budowie pracuje ponad 3 tys. ludzi

Polimery Police to gigantyczna inwestycja warta ponad 5 mld zł. W efekcie rocznie zakłady w Policach mają produkować około 429 tys. ton polipropylenu. Jest on powszechnie wykorzystywany w produkcji opakowań produktów spożywczych, sprzętu laboratoryjnego i medycznego, izolacji kabli i przewodów, części samochodowych czy zabawek.

W zakres inwestycji Polimery Police wchodzi: instalacja do odwodornienia propanu (PDH), instalacja do produkcji polipropylenu, zaplecze i infrastruktura logistyczna i terminal przeładunkowo-magazynowy (morski terminal gazowy). Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji planowane jest na pierwszy kwartał 2023 roku.

Zaznacza, że w morskiej części inwestycji - w terminalu gazowym oddalonym o około 4 km od Zakładów Chemicznych Police - widać już zbiorniki na propan i etylen, wieże do prac rewizyjnych na zbiornikach, fragmenty estakady pod rurociągi, którymi do instalacji dostarczany będzie propan. Prowadzone są też prace przy pogłębianiu toru wodnego w części kanału polickiego.

- Nasz rynek docelowy to okrąg o promieniu około tysiąca kilometrów. Mamy tu pewną przewagę logistyczną w stosunku do innych instalacji polipropylenowych. To rynek kluczowy, na którym popyt szacujemy na 4,3 mln ton. Ze swoją produkcją dołożymy do tego 10 proc. - wskazuje prezes Niewiński.