transport 57 minut temu

Wielton ma aneks ze Scania Peter LLC wydłużający umowę do 2020 r.

Wielton otrzymał obustronnie podpisany kolejny aneks do umowy ramowej ze Scania Peter LLC z siedzibą w Petersburgu na dostawę komponentów, części do montażu pojazdów oraz opcjonalnego wyposażenia określający jej wartość na łącznie maksymalnie 25 mln euro do końca 2020 r., podała spółka.