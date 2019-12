Wielton: Sprzedaż przyczep rolniczych wzrosła o 30% r/r w I-III kw. 2019

Wielton wszedł na rynek przyczep rolniczych 10 lat temu. Dziś w ofercie Wielton Agro jest 25 typów przyczep rolniczych, w tym m.in. przyczepy skorupowe, dwuosiowe, tandemy oraz przyczepy do przewozu bel, poinformowano.

"Udziały Wielton Agro w przychodach całej grupy rosną. W trzech pierwszych kwartałach tego roku było to 7%. W skali całej Grupy Wielton nie jest to może imponująca liczba, jednak biorąc pod uwagę dwucyfrowe wzrosty przychodów w tym segmencie, z optymizmem patrzymy w przyszłość. Wykorzystujemy tu nasze przewagi konkurencyjne w postaci pogłębionego know-how, możliwości technologicznych, jakie daje nam Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR), oraz innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i produkcyjnych" - powiedział prezes Mariusz Golec, cytowany w komunikacie.

W pierwszych trzech kwartałach tego roku Wielton Agro sprzedał 1 076 przyczep rolniczych, co oznacza 30% wzrostu w stosunku do poprzedniego roku. Podobnie jak dla całej Grupy Wielton, również w tym wypadku rynek polski jest istotny, jednak większość przychodów pochodzi z zagranicy, przede wszystkim z rynku niemieckiego i czeskiego. Udział eksportu w przychodach Wielton Agro rok do roku utrzymuje się na podobnym poziomie 58%, podkreślono.