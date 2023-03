Blady strach zawładnął GPW. Spadki się pogłębiają

Bzdura 18 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Bzdury i kłamstwa medialne nal zlecenie bsnksterow Te banki co upadają były pralniami ruskich pieniędzy patrz panama Gate pandora Gate czy laudomat na YouTube wyprali trykiardy euro i dolarow brudnej kasy z wszelkiej masci przestepstw w tym również mafii kartelu lobby paliwowo lotniczego paliwa lotniczego bez podatków które jest nie opodatkowane w UE i zwolnione z opłat ETSu zyski z tych paliw i prania monet płyną szeroka krwawa rzeka do Rosji przez Arabię Saudyjska i katar i nikomu to w Europie nie przeszkadza bo wszyscy dysydenci biorą w łapę nawet do tego stopnia że w ubiegłym sezonie turystycznym tureckie łonie lotnicze w prost z Moskwy czy st. Petersburga wozily prze poskie niebo miliony Rosjan najczęściej wprost z frontu i wojny na Ukrainie na wczasy all inclusive do tureckich hoteli tuż po ludobójstwie w buczy gwałtach w Ukrainie czy na mordach dzieci. Wiedziała o tym Bruksela i poszli rząd nikt nie mrogna nawet powieka