Zatrzęsło amerykańskim sektorem bankowym. Jest obawa, że to początek czegoś groźnego

Funkcjonariuszu Mazur z zarządu PKO BP a za co wy bierzecie pieniądze - za narzekanie, weźcie się do roboty i chodźcie po domach i sprzedajcie kredyty hipoteczne zamiast narzekać albo weźcie przykład ze stand-up'u niejakiego Glapińskiego i ogłaszajcie dobrą nowinę! A stand-up'er swoje po raz kolejny nasz guru cudów wszelakich Nikodem Glapiński Dyzma, ogłosił cud jednocyfrowej inflacji mimo,że inflacja pręży się i dobija do 20%. Po cudzie braku rozwoju kolejny cud po długo oczekiwanym cudzie czyli cudzie w koszyku z jajkami, czy był już sprawdzić w sklepie ze swoimi przyborami do pisania, nie tym razem proponuje witaminę C w soku z kapusty?(tyle,że teraz kapustę kisi się nalewając kwasu mlekowego, żeby nie trzeba było długo czekać ? Tak więc nie wiadomo czy to co w jego młodości miało witaminę C ma ją nadal?) Ten zabawny jegomość który nie będąc ekonomistą ani też bankierem a tylko historykiem myśli ekonomicznej! czyt. nauczał co mówili: Lenin, Marks, Engels i wielu innych im podobnych! Co do recesji to rzeczywiście PRLowi bis nie grozi z powodu braku gospodarki! Jedynymi, którzy korzystają na inflacji są ludzie związani z NBP najpierw powodują swoim brakiem umiejętności inflację a potem cieszą się zyskiem! Emeryci nic nie zyskają ponieważ nadwyżkę zje im inflacja ta za , którą prezes Glapiński weźmie nagrodę bo u niego nazywa się zyskiem NBP. Czyli w rzymsko-katolickim PRLu bis mamy potwierdzenie przemienienia wody w wino jako pierwszego z 37 opisanych w Ewangeliach cudów Jezusa w okresie jego publicznej działalności. Idąc dalej tym tropem zostały zauważone kolejne cudy: a więc cud przy dystrybutorze, cud w gniazdku, cud palnika gazowego, cud szkółki udającą wyższą oraz na koniec coś słodkiego czyli cukru, który mimo spadku ceny na świecie w PRLu bis podrożał 3 krotnie. Mam nadzieje, ze Nikodem Glapiński Dyzma, członkowie RPP, Zarządu NBP będą odpowiadać karnie za złamanie ustawy o NBP i doprowadzenie do tak wysokiej inflacji poprzez zaniechanie działań! Niestety na koniec przykra wiadomość nie będzie cudu braku recesji ponieważ nie ma w PRLu bis gospodarki! i jeszcze jedno Francuzi mieli skuteczną Rewolucję w 1789 r, której w PRLu w 1980 r. zabrakło! Natomiast, co już nie jest cudem, inflacja pozostanie dwucyfrowa do końca roku, czekając na kolejny cud, cud nad urną wyborczą! Funkcjonariuszu Mazur Piotrze z zarządu PKO BP korzystajcie z rad stand-up'era - więcej kiszonek, więcej kiszonek, więcej kiszonek i do roboty, Naród czeka na kredyty hipoteczne! I po drugie trzeba ratować wielkiego brata przyjaciela PRLu bis!