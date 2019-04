WIG20 w optymistycznym układzie czeka na zagraniczny popyt

Podczas gdy, według relacji medialnych, negocjacje pomiędzy Chinami a USA posuwają się do przodu, powraca temat wojny handlowej na linii Stany Zjednoczone - Unia Europejska. Administracja Donalda Trumpa proponuje taryfy na import do USA z UE o wartości 11 miliardów USD. Towary, które mieszczą się w katalogu zainteresowań to między innymi helikoptery, niektóre sery, wina czy motocykle. Oficjalnym powodem na wprowadzenie nowych taryf ma być wsparcie dla Airbusa (spółki europejskiej), które ma mieć negatywny wpływ na gospodarkę USA. Trudno nie uznać, że ten ruch ma charakter prowokacyjny, charakterystyczny dla prezydentury Donalda Trumpa.