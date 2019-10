WindEurope: Polska osiągnie 9,4 GW mocy w energetyce wiatrowej w 2023 r.

"Perspektywy dla energetyki wiatrowej w Polsce poprawiły się. Spadające koszty technologii wiatrowej sprawiły, że rząd dostrzegł w niej narzędzie do obniżania hurtowych cen prądu, ważnych dla utrzymania konkurencyjności polskich eksporterów na światowych rynkach. W perspektywie następnych trzech lat na lądzie przybędzie nam 3,5 GW mocy wiatrowych na lądzie. Z kolei w przyszłej dekadzie boom inwestycyjny przeniesie się do polskiej strefy na Bałtyku, gdzie przewidziano 10 GW do 2040 r. Jeśli jednak nie dojdzie do zrewidowania zasady minimalnej odległości lokowania turbin od zabudowań, to zbudowany przez lata potencjał blisko 10 GW zostanie zmarnowany. Nie będzie można ani przygotować nowych projektów farm wiatrowych, ani przeprowadzić kompleksowej modernizacji istniejących elektrowni przy użyciu nowoczesnych maszyn o większych mocach" - powiedział prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) Janusz Gajowiecki, odnosząc się do raportu.