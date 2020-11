Wirtualna Polska wchodzi na rynek z nowym produktem reklamowym. Zaprezentowała WP Sales Booster

Wirtualna Polska Holding odkryła karty. We wtorek zarząd opublikował raport finansowy za trzeci kwartał, w którym pochwalił się m.in. rosnącymi zyskami. Odpowiedzią na niższe przychody ze sprzedaży, wynikające z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, jest m.in. nowy produkt reklamowy.

Prezes Jacek Świderski ogłosił, że Wirtualna Polska wprowadza WP Sales Booster. To narzędzie, które pozwala sklepom e-commerce zwiększyć sprzedaż swoich produktów przy gwarantowanym efekcie sprzedażowym. To wyróżnia narzędzie WP od konkurencji nie tylko polskiej, ale i światowej. Google czy Facebook takich gwarancji nie dają.

Warto podkreślić, że WP Sales Booster eliminuje pośrednictwo takich podmiotów jak Google czy Criteo, jednocześnie osiągając zbliżoną efektywność. Dzięki temu obniża koszt kampanii.

- Wiążemy z nim duże nadzieje. To narzędzie stworzone w całości przez zespół Wirtualnej Polski Holding w ostatnich dwóch latach. Służy do retargetingu, czyli do odzyskiwania utraconych klientów naszych reklamodawców - tłumaczy prezes.

Skąd pomysł na taki produkt? Prezes WP wskazuje na statystyki, mówiące że 40-70 proc. klientów e-commerce (w zależności od branży) dodaje do koszyka towary po czym nie realizuje zakupów. WP Sales Booster ma te statystyki znacząco poprawić.

- Rok 2020 wywołał tektoniczne, kopernikańskie zmiany na rynku reklamy internetowej w kontekście migracji klientów z tradycyjnych sklepów do e-commerce. Dla niektórych branż to jedyny ratunek w kontekście koronariwusa - ocenia prezes WP.

Wskazał przy tym, że firmy przenoszą sprzedaż do internetu. W pierwszym półroczu tego roku przybyło ponad 3 tys. sklepów online. Cały rynek polskiego e-handlu urósł około 30 proc.

- Wirtualna Polska jest dla nich naturalnym partnerem. Chcemy im pomóc i załapać się na tę falę. Stąd przyspieszenie we wdrożeniu WP Sales Booster - przyznaje prezes Świderski.

Ogłosił, że w pierwszym etapie WP Sales Booster skierowany jest do branży odzieżowej i już klilkunastu klientów jest podpiętych do systemu. Kolejne branże rtv i agd oraz home/decore są w testach.

- Gdy ten produkt nabierze już odpowiedniej skali, będzie go bardzo trudno skopiować, ponieważ mało jest w Europie Środkowo-Wschodniej dużych graczy, którzy mieliby tak wielką wiedzę na temat zachowań klientów płynącą zarówno z e-commerce oraz tak dużą powierzchnię reklamową jaką posiada Wirtualna Polska - podkreśla prezes Jacek Świderski.

To nie koniec nowości

Podczas konferencji prasowej WP zaprezentowała nie tylko nowy produkt reklamowy. Szerzej przedstawiony został nowy redaktor naczelny Wirtualnej Polski. Od połowy listopada jest nim Marcin Meller.

Marcin Meller z wykształcenia jest historykiem. Przez 12 lat był reporterem "Polityki". Od 2003 do 2012 r. redaktor naczelny polskiej edycji "Playboya". W latach 2005-2008 oraz 2013-2019 współprowadził Dzień Dobry TVN, a od 2009 roku jest gospodarzem Drugiego Śniadania Mistrzów w TVN24. Felietonista "Wprost", a od 2012 "Newsweeka". Od 2016 roku był dyrektorem w Grupie Wydawniczej Foksal.

- Chcę utrzymać wszystko co dobre, czyli wyniki Wirtualnej Polski i dodać od siebie to, co rozumiem jako tradycyjne wartości dziennikarskie, jakość, prestiż. Będę bazował na blisko 30-letnim doświadczeniu. W tym czasie miałem okazję uczyć się od wielu mistrzów i wiedzą tą zamierzam się podzielić - zapowiedział Marcin Meller.

Zapewnił, że wraz z jego przyjściem nie będzie w redakcji WP rewolucji. Obiecał jednak pozytywne zmiany z jednoczesną kontynuacją wszystkiego, co do tej pory dobrze działało.

- Wirtualna Polska będzie w dalszym ciągu medium środka. Moje prywatne poglądy, czasami wywołujące większe emocje, nie będą rzutować na redakcję. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest różnica między wesołym felietonistą, a redaktorem naczelnym - podkreślał.

Przyznał, że chodzi mu po głowie kilka transferów wzmacniających redakcję. To jednak kwestia kilku tygodni, może dłużej.

Wyniki

Wirtualna Polska Holding w trzecim kwartale 2020 roku zanotowała ponad 26,5 mln zł zysku. EBITDA w porównaniu do tego samego okresu 2019 roku wzrosła o ponad 9 proc.

- To ogromny sukces w obliczu trudnej sytuacji epidemicznej. Ma to związek z działaniami, które podjęliśmy jeszcze w marcu. Nie wiedząc do końca z czym się mierzymy staraliśmy się ograniczyć niepotrzebne wydatki i to przyniosło efekty - komentuje wyniki prezes Jacek Świderski.

Dodaje, że w trzecim kwartale nie było żadnych redukcji zatrudnienia i cięć kosztem pracowników.

W Wirtualna Polska Holding ten rok jest trudny szczególnie dla spółek z branży turystycznej, które w pewnym momencie nie odnotowywały praktycznie żadnych przychodów. Jednocześnie były takie podmioty, które notowały nawet 50-procentowe wzrosty przychodów ze sprzedaży.

Prezes zauważył, że gdyby pominąć dwie spółki turystyczne (wakacje.pl i nocowanie.pl) to wynik finansowy całej grupy wzrósłby o 45 proc. To byłby rekord.

ZYSK EBITDA WPH (PO WYŁĄCZENIU WYNIKÓW TURYSTYKI)

Prezes Jacek Świderski jednocześnie zwrócił uwagę na to, że pierwszy raz w historii Telewizja WP za ostatnie 12 miesięcy osiągnęła wynik dodatni.

Wirtualna Polska to holding technologiczny. Prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem strony głównej WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty czy autocentrum.pl.

W branży e-commerce WP działa w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, nocowanie.pl, eholiday.pl), mody (domodi.pl, allani.pl), wyposażenia wnętrz (homebook.pl) i projektowania domów (extradom.pl), usług finansowych (totalmoney.pl) oraz motoryzacji (superauto.pl).

Zgodnie z badaniem Gemius/PBI, w październiku 2020 roku z produktów internetowych WP korzystało 21,8 mln Polaków.

