Wittchen miał 2,26 mln zł zysku netto, 9,4 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

"Wykluczenie dodatkowych 7 niedziel, które tradycyjnie były dniami o wysokim poziomie przychodów ze sprzedaży, w I kwartale 2019 wpłynęło na realizację nieznacznie niższego poziomu przychodów w sklepach porównywalnych przy jednocześnie występującej indeksacji czynszów. Zwiększająca się skala działalności Grupy wymagająca wykorzystania zewnętrznych magazynów przy rosnących kosztach paliw i wynagrodzeń w logistyce oraz zwiększający się udział sprzedaży zagranicznej charakteryzującej się wyższym poziomem kosztów marketingowych i logistycznych wraz z omówionym wpływem zakazu handlu w niedziele przyczyniły się do wyższej dynamiki wzrostu kosztów w stosunku do przychodów. W rezultacie zysk z działalności operacyjnej był niższy o 0,3 mln zł w porównaniu do I kwartału 2018 roku. Wynik EBITDA za I kwartał 2019 roku wyniósł 9,4 mln zł, a rentowność EBITDA 18,5%" - czytamy w raporcie.

"W I kwartale 2019 roku przychody Grupy w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 18% do poziomu 50,9 mln zł. Do wzrostu przychodów przyczynił się rozwój sieci handlowej oraz zwiększenie sprzedaży internetowej w kraju i zagranicą. Mniejsza ilość niedziel dostępnych dla handlu w I kwartale 2019 roku wpłynęła na ograniczenie możliwości realizowania przychodów przez sklepy stacjonarne i wpłynęła negatywnie na dynamikę wzrostu sprzedaży i rentowność sprzedaży. Marża brutto zrealizowana na sprzedaży w I kwartale 2019 roku wyniosła 58,7% i była niższa o 0,5 pkt proc. od marży w analogicznym okresie roku poprzedniego, do czego w głównej mierze przyczyniły się niekorzystne trendy na rynku walutowym" - napisano w raporcie.