Właściciel Reserved bije rekordy. Najlepszy kwartał i rok w historii

Grupa LPP zarobiła w czwartym kwartale ubiegłego roku 312,3 mln zł. To 4 proc. więcej niż rok temu i historyczny rekord. Podobnie zresztą jak wyniki całego roku 2018, w którym czysty zarobek doszedł do poziomu 505,2 mln zł i był o 15 proc. wyższy rok do roku.

Co ciekawe, LPP nie rozwijała w ubiegłym roku na świecie swojego okrętu flagowego, czyli sieci Reserved. Nawet zlikwidowano cztery salony. Otwierano za to mniejsze o około jedną trzecią powierzchniowo niż Reserved nowe sklepy Sinsay . Powstało ich aż 39.

Zarząd LPP skupił się w ubiegłym roku na optymalizacji działania sklepów w poszczególnych krajach. W Polsce zamknięto 31 tych najmniej efektywnych i średni przychód na placówkę wzrósł o 13 proc. do 4,5 mln zł rocznie. To nadal poniżej średniej światowej dla grupy LPP, która wynosi 4,6 mln zł.

Rekordy efektywności bije jeden jedyny sklep w Wielkiej Brytanii. Daje on 45,6 mln zł obrotu rocznego, co jest absolutnym rekordem w LPP. To tyle, ile przynosi dziesięć polskich salonów. Rok do roku sprzedaż wzrosła o aż 178 proc. Na drugim miejscu są sklepy niemieckie z przeciętnym obrotem 14,4 mln zł.