Włochy zrywają zależność gazową od Rosji. Energię wezmą z OZE i atomu

Włochy były w podobnym stopniu uzależnione od rosyjskiego gazu co Niemcy. Zaprojektowany na Kremlu kryzys energetyczny w Europie i wojna w Ukrainie zmusiła, podobnie jak i inne kraje UE, do weryfikacji swoich źródeł dostaw i polityki bezpieczeństwa energetycznego .

Kraj uruchomił też alternatywne drogi dostaw gazociągowych. Zwiększając import gazu ze Wschodu za pomocą Gazociągu Transadriatyckiego to jest części Południowego Korytarza Gazowego, którym gaz z Azerbejdżanu dociera do Unii omijając Rosję - pisze "Rzeczpospolita". Postawił też na LNG i nową infrastrukturę do regazyfikacji skroplonego surowca.