Wodecki z Politechniki Warszawskiej: Ok. 3,3 tys. firm na świecie rozwija AI

"Tylko w ubiegłym roku przejęliśmy kilka podmiotów specjalizujących się w sztucznej inteligencji. To m.in. firma DataFox, której oparty na chmurze silnik AI analizuje dane dotyczące 2,8 mln przedsiębiorstw, czy Data Science. Dzięki takim inwestycjom, łatwiej jest pozyskać wiedzę, szybciej można rozwijać innowacje w obszarze AI czy uczenia maszynowego. Pamiętajmy, że te technologie mają dzisiaj największy biznesowy potencjał, co dobrze widać na przykładzie zarówno rozwiązań, np. autonomicznej bazy danych, która wykorzystując technologię uczenia maszynowego sama się stroi, optymalizuje i zabezpiecza, bez konieczności udziału człowieka, jak i prognoz firm analitycznych. IDC spodziewa się, że do 2021 r. przedsiębiorstwa wydadzą na sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe, blisko 60 mld USD" - powiedział Autonomous Cloud, Regional Senior Sales Leader z Oracle Tomasz Przybyszewski.

"Oznacza to, że rynek technologii jest już dojrzały, ale aplikacyjny dopiero się rozwija. Widzę tutaj duże pole dla globalnych firm, które samodzielnie rozwijając technologie AI, bądź też przejmując podmioty się w nich specjalizujące, mają dzisiaj wystarczającą wiedzę i możliwości, by edukować rynek w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie" - stwierdził Wodecki.

"Najsilniejsze ekosystemy firm specjalizujących się w sztucznej inteligencji znajdziemy w Krzemowej Dolinie i w Pekinie, gdzie tamtejsze firmy otrzymały do tej pory 6,4 mld dolarów dofinansowania od inwestorów. To bardzo ciekawe, bo jeśli spojrzymy na liczbę firm, to zdecydowanie dominują tutaj ośrodki amerykańskie i europejskie. Pekin nie został nawet uwzględniony w zestawieniu tych najpopularniejszych. To może świadczyć o tym, że jeśli Chińczycy inwestują w sztuczną inteligencję, to po pierwsze dużo, a po drugie, przede wszystkim w duże spółki" - podsumował Wodecki.