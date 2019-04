Wojas miał 2,04 mln zł zysku netto, 4,97 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

"W sprzedaży produktów sezonowych istotne jest, aby właściwa pogoda pokrywała się z sezonami wysokimi, co w naszym przypadku przypada na marzec-kwiecień dla kolekcji wiosna/lato oraz wrzesień-październik dla kolekcji jesień/zima. W przypadku niesprzyjającej pogody, która miała miejsce w całym 2018 r., zarząd podjął decyzję o odpowiednim zarządzaniu akcjami promocyjnymi, dzięki czemu spółce udało się wygenerować sprzedaż na zakładanym poziomie. Drugi ważny czynnik to częściowy zakaz handlu w niedzielę, wprowadzony w marcu 2018 r. Według naszych danych, ruch w centrach handlowych nie przeniósł się w całości na inne dni handlowe, co w naszym przypadku wpłynęło na spadek ruchu w sklepach stacjonarnych w całym 2018 r." - napisał prezes Wiesław Wojas w liście do akcjonariuszy.