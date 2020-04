Wolf Theiss: Do Polski może trafić kilkaset mln euro w ramach 'distressed M&A'

"Bezpieczeństwo każdej transakcji, zwłaszcza na trudnych aktywach, to często również kwestia otoczenia prawnego w jakim funkcjonuje dana firma. Dziś polskie prawo, jak również rozwiązania przyjęte w regionie CEE/SEE, który nasza kancelaria obsługuje, nie pomagają zbyt mocno w takich transakcjach. Do sprzedaży aktywów bez obciążeń może dojść właściwie tylko w drodze sprzedaży upadłościowej, której rodzajem jest przygotowana likwidacja (pre-pack). Tradycyjnie można w taki sposób nabywać aktywa w drodze egzekucji syngularnych, które są jednak typowe dla pojedynczych aktywów. Polskie prawo dopuszcza jeszcze taką sprzedaż, w pewnym zakresie w ramach postępowania sanacyjnego, ale ta ścieżka jest rzadko stosowana. Nowelizacja prawa upadłościowego dokonywana przy okazji tarczy antykryzysowej skupiła się na przepisach, które pozwalają zarządzającym powstrzymać się od złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości w okresie epidemii oraz stanu zagrożenia epidemią. Nie wprowadzono natomiast rozwiązań pozwalających na

sprzedaż aktywów bez obciążeń na różnych etapach restrukturyzacji oraz generalnie motywujących do podjęcia działań restrukturyzacyjnych w ramach nadchodzącego kryzysu, o co głośno zabiegaliśmy jako Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji. Trochę szkoda, że nie udało się przekonać do tych zmian, bo teraz przyspieszenie procesu restrukturyzacyjnego czy sprzedaż aktywów może być kluczowa dla przyciągnięcia kapitału do Polski - a tym samym dla uratowania obiecujących firm i miejsc pracy. Obecnie wiele będzie zależało od sprawności samych sądów, a także od skuteczności restrukturyzacji pozasądowej. Widzę też duże pole do popisu dla ubezpieczycieli, którzy potencjalnie mogą ubezpieczać oświadczenia i zapewnienia stron w transakcjach M&A na trudnym i zmiennym rynku" - podsumował Giliciński.