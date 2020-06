Wolf Theiss: Zasada 10h może być zmieniona w tym roku, pomoże orzeczenie TSUE

"Zasada bliskości w zasadzie uniemożliwiła realizację jakichkolwiek nowych projektów. Doprowadziło to do niezamierzonych i nieefektywnych zmian w rozwoju OZE. Obecnie planuje się coraz więcej projektów solarnych, w tym na dużą skalę, co oczywiście przyjmujemy z zadowoleniem, brakuje jednak nowych projektów wiatrowych. Podzielam oczekiwania branży w kwestii liberalizacji tej kontrowersyjnej zasady" - powiedział Kosicki, cytowany w komunikacie.