Wolumen wysyłek AliExpress do Paczkomatów wzrósł o 100% od VII do X br.

"Od momentu uruchomienia usługi wolumen wysyłek AliExpress do Paczkomatów [pod koniec 2019 r.] InPost systematycznie rośnie - tylko w okresie od lipca do października tego roku aż o 100%. Dodatkowo ponad 50% dostaw do Paczkomatów InPost jest realizowanych w ciągu 10 dni roboczych od złożenia zamówienia, a do końca roku wskaźnik ten ma wynieść 100%" - czytamy w komunikacie.

InPost i AliExpress rozpoczęły współpracę i dostawy do Paczkomatów InPost w całej Polsce pod koniec 2019 r. Opcja dostawy do skrytek InPost może zostać wybrana, gdy kupujący wybierze AliExpress Standard Shipping, przypomniano.

InPost i AliExpress ogłosiły bieżący tydzień "Zielonym Festiwalem Zakupów" z dostawami do Paczkomatów w całej Polsce. Dzięki temu InPost przyczynia się do zmniejszenia emisji C02 w ramach dostaw z platformy AliExpress, podkreślono w materiale.

"Opracowany przez InPost kalkulator śladu węglowego wskazuje, że gdyby tradycyjne dostawy kurierem do domu były zastąpione dostawą do Paczkomatu, redukcja emisji CO2 sięgnęłaby nawet 75%. Dostarczenie paczki do maszyny InPost oznacza co najmniej 0,35 kg mniej emisji CO2 do atmosfery na każdą przesyłkę. Tym samym InPost jest najbardziej neutralnym dla środowiska dostawcą usług logistycznych. Firma nadal zamierza minimalizować wpływ na środowisko oraz inspirować innych do podejmowania działań mających na celu jego ochronę" - napisano też w komunikacie.