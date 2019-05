giełda 35 minut temu

Work Service: Jedn. zysk brutto ze sprzedaży Prohuman sięgnie ok. 49 mln zł

Nowo powołana spółka celowa wykupi do 31 marca 2020 r. wszystkie udziały w spółce Prohuman 2004 Kft. działającej na rynku węgierskim należące do Work Service. Ponadto podpisany właśnie term sheet zakłada przejęcie lub spłatę w imieniu Work Service pożyczki udzielonej przez spółkę zależną dla Work Service wraz z odsetkami. W wyniku transakcji spółka odnotuje jednostkowy zysk brutto na poziomie ok. 49 mln zł, podał Work Service.