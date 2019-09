Work Service: Odsetek firm zwiększających zatrudnienie spadł r/r do 24,4%

"Rekrutację pracowników planuje niemal 40% firm. Celem rekrutacji ma być przede wszystkim zwiększenie zatrudnienia (w niemal 1/4 badanych firm), rzadziej - utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia. Rekrutację planują głównie duże firmy i to zarówno w celu utrzymania, jak i zwiększenia zatrudnienia" - czytamy w raporcie.

W badaniu wskazano, że ok. 56% firm deklaruje problemy ze znalezieniem pracowników, najczęściej niższego szczebla (to wzrost o 8,4 pkt proc. w porównaniu do I kw. 2019 r.). Aż 73% dużych firm doświadczyło trudności związanych z rekrutacją pracowników, w tym 31% z rekrutacją na stanowiska niższego i 25% średniego szczebla głównie w sektorze produkcji przemysłowej.