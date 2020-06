Work Service zawarł z obligatariuszami umowę sprzedaży obligacji serii W, X i Z

"Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym nabycia przez inwestora co najmniej 50% i 1 akcji w kapitale zakładowym emitenta i upływu 15 dni roboczych od daty przejęcia kontroli (warunek zawieszający). Na podstawie umowy każdy z obligatariuszy będzie mógł odstąpić od umowy do dnia 30 września 2020 roku w przypadku spełnienia się określonych w umowie zdarzeń, m.in. w przypadku niespełnienia się warunku zawieszającego do dnia 31 sierpnia 2020 roku" - czytamy w komunikacie.