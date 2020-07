górnictwo 42 minuty temu

Woś: Wszystkie kopalnie PGG mają przedłużone koncesje wydobywcze

Lędziny, 17.07.2020 (ISBnews) -Wszystkie kopalnie należące do Polskiej Grupy Górniczej mają przedłużone koncesje wydobywcze, niektóre nawet do 2044 roku, poinformował minister środowiska Michał Woś, który przekazał ostatnich 9 pozwoleń przedstawicielom zarządu spółki. Ważność wcześniej wydanych koncesji upływa w sierpniu br. Woś przypomniał, że na ok. 30 koncesji wydobywczych węgla kamiennego 25 dotyczy obszaru Górnego Sląska.