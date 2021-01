Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 10,5 pkt m/m do 2,1 pkt w styczniu

"Główny wskaźnik badania koniunktury bankowej - indeks Pengab - zanotował w styczniu ponad 10-pkt. wzrost. Wskaźnik ten wciąż jednak istotnie odbiega - o blisko 20 pkt - od średniego poziomu notowanego przed okresem pandemii. Warto jednak zwrócić uwagę, że wybrane wskaźniki szczegółowe badania wróciły do tych notowanych z początku 2020 roku. Do nich należy zaliczyć m.in. ocenę dot. depozytów bieżących gospodarstw domowych i przedsiębiorstw czy też sześciomiesięczne prognozy dot. kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych, czy też kredytów obrotowych przedsiębiorstw. Wyniki te stanowią wciąż jednak wyjątek od reguły zdecydowanie gorszych ocen środowiska bankowego odnoszących się zarówno do możliwości rozwojowych krajowej bankowości jak i całej gospodarki. W kontekście właśnie perspektyw rozwoju bankowości warto także zwrócić uwagę na styczniowe odpowiedzi odnoszące się do oczekiwań i prognoz związanych z rozwojem rynku finansowego" - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz,

cytowany w raporcie.