Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 27,4 pkt m/m do -23,4 pkt w V

"Po dwóch miesiącach najgłębszej korekty w historii badania koniunktury bankowej maj przyniósł odreagowanie i poprawę nastrojów wśród bankowców. Główny wskaźnik koniunktury wzrósł o ponad 27 pkt. Wzrost był związany zarówno z lepszymi wynikami wskaźnika ocen, jak i wskaźnika prognoz. Istotnie odreagowały przewidywania 6 miesięczne odnoszące się do rynku bankowego - zarówno kredyty mieszkaniowe, konsumpcyjne, a także inwestycyjne charakteryzowały się kilkudziesięcioprocentowym przyrostem indeksów. W ocenie jednej trzeciej badanych placówki banków wrócą do normalnej pracy już za miesiąc. Niestety bankowcy przewidują długookresowy wpływ pandemii na polską oraz światową gospodarkę. 70% badanych ocenia, że pandemia będzie negatywnie oddziaływała na polską gospodarkę w okresie od roku do pięciu lat.