Wskaźnik koniunktury w budownictwie IRG SGH wzrósł o 18 pkt kw/kw w III kw. 2020

"Saldo ocen budownictwa w ujęciu ogółem wynosi -48,3. Zmiana in plus w stosunku do poprzedniego kwartału wynosi 15 pkt, jednak w stosunku do III kwartału ubiegłego roku spadek przekracza 40 pkt. Podobnie jak oceny całej gospodarki, również oceny budownictwa są zbliżone do tych odnotowanych dla okresów głębokiego kryzysu w latach 2001-2002 i 2012-2013" - podsumował Instytut.