Wskaźnik PMI dla Polski spadł m/m do 47,4 pkt w styczniu 2020 r.

"Styczniowe wyniki badań nie wykazały większych oznak poprawy warunków gospodarczych w polskim sektorze wytwórczym. Co gorsza, trend zwyżkowy zaobserwowany pod koniec 2019 zmienił kierunek, w wyniku czego główny Wskaźnik PMI spadł do poziomu 47,4. Najnowszy odczyt indeksu odzwierciedlał przede wszystkim znaczne cięcia na rynku pracy w przemyśle (był to najostrzejszy spadek zatrudnienia od ponad dziesięciu lat). Więcej optymizmu przyniosły dane dotyczące nowych zleceń oraz prognoz na nadchodzący rok. Wskaźnik Nowych Zamówień zarejestrował najwyższą wartość od pięciu miesięcy, a Wskaźnik Przyszłej Produkcji odnotował ośmiomiesięczny rekord. Może to mieć związek z przewidywanym w styczniowym raporcie flash PMI wyhamowaniem spowolnienia niemieckiej gospodarki, która stanowi główny rynek eksportowy dla Polski. Mimo wszystko poprawa kondycji polskiego przemysłu wydaje się odległa" - skomentował ekonomista IHM Markit Trevor Balchin, cytowany w komunikacie.