Wskaźnik PMI dla Polski wzrósł m/m do 49 pkt w kwietniu

"W kwietniu indeks PMI odnotował wartość poniżej neutralnego progu szósty miesiąc z rzędu, sygnalizując najdłuższy nieprzerwany okres negatywnych odczytów od niemal sześciu lat. Mimo to wskaźnik wzrósł w stosunku do marca, z poziomu 48,7 do 49,0, wykazując najwolniejsze tempo spadku od listopada zeszłego roku. Trend zwyżkowy odzwierciedlał wolniejszy spadek produkcji oraz przyspieszenie wzrostu zapasów pozycji zakupionych" - czytamy w raporcie.