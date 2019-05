forex 51 minut temu

Wtorkowy poranek przynosi stabilizację notowań złotego do euro

Wtorkowy poranek przynosi stabilizację notowań złotego do euro, przy jednoczesnym jego nieznacznym osłabieniu do dolara, szwajcarskiego franka i funta. O godzinie 08:48 kurs EUR/PLN kształtował się na poziomie 4,29 zł, USD/PLN 3,8355 zł, CHF/PLN 3,8205 zł, a GBP/PLN 4,8705 zł. W tym ostatnim przypadku kurs odbija w górę po 4. kolejnych dniach spadków i zejściu do najniższych poziomów od końca stycznia.