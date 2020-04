Wyborowa Pernod Ricard i LOréal Warsaw Plant przekażą szpitalom żel ochronny

"Tak jak większość fabryk L'Oréal na całym świecie, w L'Oréal Warsaw Plant już kilka tygodni temu rozpoczęliśmy produkcję środków do sanityzacji rąk, które nieodpłatnie przekazujemy potrzebującym. Nadaliśmy temu absolutny priorytet, elastycznie reorganizując pracę fabryki i wprowadzając wzmocnione zasady bezpieczeństwa, aby chronić także naszych pracowników. Chcę podziękować całemu zespołowi fabryki za zaangażowanie i pracę przy tym projekcie. Współpraca z Wyborowa Pernod Ricard, która nieodpłatnie przekazała nam alkohol, pozwoli nam wyprodukować 500 000 sztuk żeli do sanityzacji rąk, które zostaną rozdystrybuowane do pracowników szpitali w Polsce. Ta współpraca pomoże chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników szpitali, którzy ciężko pracują, walcząc z Covid19" - powiedziała dyrektorka L'Oréal Warsaw Plant Ewa Urbaniak, cytowana w komunikacie.

Zapowiedziała, że L'Oréal Warsaw Plant będzie produkował środki do sanityzacji rąk tak długo, jak będzie to konieczne

L'Oréal Warsaw Plant dostosowała swoje linie produkcyjne, aby między innymi z wykorzystaniem alkoholu dostarczonego przez Wyborowa Pernod Ricard, stworzyć żele do sanityzacji rąk (100 ml, 65% stężenia alkoholu) i nieodpłatnie przekazać je polskim szpitalom zakaźnym.

"W obliczu trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy się obecnie znajdujemy, bardzo istotne jest podejmowanie inicjatyw i wspólnych działań. Dlatego właśnie zaangażowaliśmy się we współpracę z firmą L'Oréal Polska, w efekcie której możemy podzielić się naszymi zasobami i mieć wkład we wsparcie polskiej służby zdrowia i społeczeństwa. Sprawna współpraca obu firm jest dowodem na to, że możliwe jest zjednoczenie sił, a determinacja i chęć pomocy pozwala pilnie sprostać wszelkim wyzwaniom technicznym. Jesteśmy dumni, że w Polsce mogliśmy zrealizować działania, które Grupa Pernod Ricard wprowadziła także na innych rynkach, gdzie przekazaliśmy alkohol na produkcję środków dezynfekujących lub przekształciliśmy zakłady produkcyjne, dostosowując je do produkcji środków dezynfekujących m.in. w USA, we Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech" - dodał prezes Wyborowa Pernod Ricard Fabrice Audan, cytowany w komunikacie.

Produkty zostaną przekazane do szpitali zakaźnych za pośrednictwem firmy Asclepios, która podjęła się bezpłatnej dystrybucji do wszystkich placówek. Kierując się ideą wspierania lokalnych społeczności, obie marki wspólnie zdecydowały, że produkty w pierwszej kolejności trafią do szpitali zakaźnych w Zielonej Górze, Poznaniu oraz w Warszawie - miast, w których działają fabryki obu koncernów. Pozostała część zostanie przekazana kolejnym szpitalom zakaźnym na terenie Polski, podano także.

L'Oréal to czołowy podmiot na światowym rynku kosmetycznym. Posiada portfolio składające się z 36 różnorodnych i uzupełniających się marek, Grupa osiągnęła w 2019 roku obroty sięgające 29,9 mld euro i obecnie zatrudnia 88 tys. osób na całym świecie.

Grupa Pernod Ricard zajmuje drugie miejsce na świecie w branży win i wyrobów spirytusowych, osiągając skonsolidowaną sprzedaż na poziomie 9,182 mln eur w roku obrotowym 2019. W Polsce jest czołowym producentem wyrobów alkoholowych.

