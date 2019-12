Wydatki na 13. emeryturę to 11,7 mld zł w 2020, gł. z Funduszu Solidarnościowego

Autorzy projektu proponują, by dodatkowe roczne świadczenia pieniężne zostały wypłacone z urzędu wraz ze świadczeniem w terminie wypłaty świadczeń przypadającym w kwietniu, z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty w maju.

Wydatki sektora finansów na to świadczenie będą stopniowo rosły - od 12,4 mld zł w 2021 r. do 15,7 mld zł w 2029 r., by spaść do 11,7 mld zł w 2030 r., podano także w OSR.