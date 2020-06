Wydawca "Rzeczpospolitej" rekomenduje Grzegorzowi Hajdarowiczowi wyjście z giełdy

To powoduje, że w oczach potencjalnych partnerów KCI jawi się jako niewiarygodny podmiot.

29 maja br. KCI w komunikacie giełdowym zaznaczyło, że tego dnia doszło do "istotnie odbiegającego od średniej dziennej w 2020 r., wzrostu ceny akcji spółki”. Według firmy nie było przesłanek dotyczących ani spółki, ani jej sytuacji ekonomicznej, które by mogły spowodować tak silną zmianę kursu akcji”.

Spółkę zaniepokoiło to na tyle, że skierowała do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o możliwości naruszenia zakazu dokonywania manipulacji na rynku lub usiłowania dokonywania manipulacji na rynku.

To zresztą nie pierwsze tego rodzaju zawiadomienie – podobne spółka złożyła do KNF w czerwcu 2017 roku. Za to w październiku ub.r. oceniła, że na jej niski kurs giełdowy wpłynęły działania spekulacyjne i hejt wymierzony w jej właściciela Grzegorza Hajdarowicza.