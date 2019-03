Wydzielona z Selvity spółka usługowa zakłada akwizycje finansowane długiem

"Jak każda spółka usługowa, która będzie pracowała na dodatniej EBITDA, mamy nadzieję, że będziemy w stanie - jak już przejdziemy całą tę fazę przekształceń - prezentować bankom takie sprawozdania, w których będziemy mogli spokojnie do tych kilkukrotności EBITDA pobierać zadłużenie na rynkowych warunkach. To jest jedna możliwość. Z drugiej strony bardzo mocno przymierzamy się też do tego, by poprzez wykup lewarowany też w przyszłości robić takie akwizycje. Po prostu stosować te metody, które inni z powodzeniem stosują już od lat na rynku" - powiedział wiceprezes Bogusław Sieczkowski.