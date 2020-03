Wymóg MREL dla ING BSK wys. 21,28% kwoty ekspozycji na ryzyko został utrzymany

"Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że 18 marca 2020 roku otrzymał pismo od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej oraz BFG, w sprawie wysokości minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji. Decyzja ta opiera się na zastosowanej dla Grupy ING strategii przymusowej restrukturyzacji zakładającej jeden punkt kontaktowy ( Single Point of Entry - SPE)" - czytamy w komunikacie.

Wymóg MREL, który dla banku jest określony na poziomie skonsolidowanym, został utrzymany na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że wynosi on 11,679% sumy funduszy własnych i zobowiązań ogółem (TLOF), co odpowiada 21,280% kwoty ekspozycji na ryzyko (TRE). Wymóg ten powinien zostać osiągnięty na 31 grudnia 2022 roku, podano.