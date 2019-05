Wyniki CD Projekt. Rosną nakłady na Cyberpunk 2077

Między innymi wzrost wydatków inwestycyjnych spowodował spadek zysku netto rok do roku o 22,3 proc. Ale to i tak świetne wyniki, zważywszy, że ostatnio nie było żadnej premiery i spółka sprzedaje to co wyprodukowała wcześniej.

W czwartym kwartale co prawda debiutowała gra Gwint: Wojna Krwi, ale przedsprzedaż ruszyła jeszcze we wrześniu, więc w pierwszym kwartale bieżącego roku sprzedaż szła jeszcze siłą rozpędu.