Kiciński z CD Projekt: Przyszłość zapowiada się niesamowicie

"Zeszłoroczne sprawdziany to dopiero początek. Nieustająco rozbudowujemy naszą firmę, w ubiegłym roku znacznie zwiększyliśmy moce twórcze zarówno w głównej siedzibie w Warszawie, jak i w krakowskim studio. Również w minionym roku CD Projekt RED został wzmocniony o bardzo uzdolniony zespół z Wrocławia, gdzie otworzyliśmy kolejne studio. W 2018 r. do Grupy dołączyli też twórcy ze Spokko, którzy pracują nad nieogłoszonym jeszcze projektem mobilnym. W GOG.com od jakiegoś czasu wdrażamy duże zmiany związane z prowadzonym przez spółkę biznesem. Stale pracujemy nad synergiami między naszymi dwoma segmentami, czego przykładem może być projekt Gwint realizowany połączonymi siłami REDa i GOGa. Te działania choć nie mają obecnie wpływu na wyniki Grupy, są naszą inwestycją w przyszłość, a ta zapowiada się niesamowicie" - napisał Kiciński w liście do akcjonariuszy.